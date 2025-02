Fiéis rezam rosário pela saúde do Papa na Praça de São Pedro

ROMA, 24 FEV (ANSA) – A Praça de São Pedro, no Vaticano, recebeu nesta segunda-feira (24) centenas de fiéis de diversas partes do planeta para rezar o rosário pela saúde do papa Francisco, internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma.

A oração, que hoje foi presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, será realizada diariamente. A abertura teve a presença de cardeais residentes na capital italiana e colaboradores da Cúria Romana e da Diocese de Roma.

“Vimos esta manhã que o rosário seria celebrado e decidimos voltar pelo Santo Padre, um Papa que é gentil com as pessoas”, afirmou um turista que está de férias na Itália com sua esposa e filhos.

Sob uma leve chuva, os fiéis foram chegando aos poucos na Praça de São Pedro. Enquanto isso, dois grandes telões projetavam imagens do local.

“Desde que o Papa foi hospitalizado, uma intensa oração foi elevada por ele ao Senhor por fiéis individuais e comunidades cristãs em todo o mundo. A partir de hoje, também queremos nos unir publicamente, aqui em sua casa, com a recitação do rosário.

Nós o confiamos à poderosa intercessão de Maria Santíssima para que ela possa apoiá-lo neste momento de doença e provação e ajudá-lo a recuperar sua saúde em breve”, disse Parolin durante a abertura.

O líder da Igreja Católica está há 10 dias internado em Roma e suas condições clínicas seguem críticas, mas o boletim médico mais recente afirmou que o Papa apresentou uma “leve melhora” e não teve mais crises respiratórias asmáticas.

Francisco, de 88 anos, foi hospitalizado para lutar contra uma pneumonia provocada por uma infecção polimicrobiana. (ANSA).