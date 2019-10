Fiéis lotam missa em celebração do Dia de Santa Edwiges

Rio – No dia de Santa Edwiges, o Santuário da Padroeira dos endividados e protetora das famílias está com missas lotadas. Mesmo quem não é devoto procura fazer uma prece à santa, seja para quitar as pendências financeiras ou até conseguir emprego. Nesta quarta-feira, as celebrações acontecem de hora em hora, desde as 6h, com celebração realizada por diversos padres, inclusive de Belo Horizonte. Às 20h, o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebra a missa em homenagem a Santa Edwiges.

O padre Silvino Caixeta, reitor do Santuário de Santa Edwiges, em São Cristóvão, na Zona Norte, diz que devido ao desemprego no país e no Rio de Janeiro, muitas pessoas recorrem à santa para pedir trabalho e condições de pagar as dívidas.