Fiéis definem Leão XIV como ‘diplomático’ e ‘mais firme’

VATICANO, 18 MAI (ANSA) – Diversos fiéis e peregrinos que participam do Jubileu da Confraria, no Vaticano, neste domingo (18) definiram o papa Leão XIV como “amigável e tranquilo como Francisco, mas também diplomático e firme, capaz de enfrentar os grandes da Terra e ajudar a paz”.

O grupo da Confraria do Santíssimo Sacramento de Grammichele, na província de Catânia, relatou suas primeiras impressões, enquanto ele saúda a multidão a bordo de seu papamóvel.

“Ele é uma pessoa doce e boa, poderia mudar muitas coisas”, diz Agrippina Scaccianti. “Esperamos que ele traga mais paz e mais amor e acabe com as guerras”.

Para Angela Giorlando, “a primeira impressão é boa. Mas gostei mais de Francisco porque ele era humilde”. Já Tina Caruso não vê diferença em relação ao pontífice anterior: “Ele é tranquilo como ele”.

Por sua vez, Francesco Anfuso destaca a descontinuidade em relação ao argentino: “Ele é muito diferente, mais contundente.

Ele será capaz de enfrentar pessoas poderosas como Trump e Putin”.

A mesma opinião é a de Giovanni Giorlando: “Ele é mais diplomático que Francisco, mais apto a falar com os poderosos do mundo”. “Para os desafios do mundo de hoje, da inteligência artificial às guerras, precisamos de um papa assim”.

Por fim, Rosetta Russo destacou que Leão XIV “tem bons olhos” e “deixará sua marca e sua linha”. “Aos poucos, aprenderemos a conhecê-lo”.

O Jubileu da Confraria acontece neste domingo (18), dia da missa de posse que marca o início do pontificado de Robert Francis Prevost. Todos os peregrinos participantes do Ano Santo se reúnem na Praça São Pedro, no Vaticano, para a cerimônia inaugural. (ANSA).