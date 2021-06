‘Fico feliz vendo ele jogar’: Pelé vibra com Neymar e torce por quebra de recorde de gols pela Seleção Rei do Futebol publicou um texto emocionado nas redes sociais

Autor de um dos gols da goleada brasileira sobre o Peru pela Copa América, Neymar se aproxima cada vez mais do recorde estabelecido por Pelé. Com o tento desta quinta-feira, o camisa 10 da Seleção fica a 9 gols de superar o maior jogador de todos os tempos. Em uma rede social, o Rei do Futebol, emocionado, disse que é ‘impossível’ não sorrir com Neymar e afirmou estar na ‘torcida para que ele’ chegue em sua marca impressionante.

Atualmente, Neymar exibe 68 gols oficiais pelo Brasil, contra 77 de Pelé. Em 107 jogos vestindo a amarelinha, o craque brasileiro já ultrapassou Zico, Romário e Ronaldo.

– Toda vez que vejo esse menino, ele está sorrindo. É impossível não sorrir de volta. É contagiante. Eu, assim como todos brasileiros, sempre fico feliz quando vejo ele jogar bola – começou Pelé.

– Hoje ele deu mais um passo em direção ao meu recorde de gols pela Seleção. E eu estou na torcida para que ele chegue lá, com a mesma alegria que tenho desde que vi ele jogando pela primeira vez – concluiu.

