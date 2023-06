‘Fica pelado e faz o que você quiser’, diz Ratinho em fala homofóbica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 14:39 Compartilhe

Ratinho gerou bastante polêmica após criticar a Parada do Orgulho LGBTQIA+, realizada no último dia 11, e chamá-la de “carnaval dos infernos”. Em seu programa no SBT, o apresentador disparou: “Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser”.

“Deixa a Avenida Paulista para família, pra ir lá brincar com as crianças, deixa a Avenida Paulista para as famílias, vai na parada gay lá no diabo do sambódromo, lá pode, porque na minha opinião, a parada gay é um outro carnaval”, completou.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ratinho tem falas homfóbicas. Em 2018, o comunicador publicou um vídeo em que questionava a presença de pessoas LGBTs em novelas da TV Globo.

“Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou ‘viado’ até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha ‘viado’ não”, disse o apresentador do SBT no vídeo. “Você acha que tinha ‘viado’ naquele tempo?”, continuou. “É muito ‘viado’: é ‘viado’ às seis da tarde, é ‘viado’ às oito da noite, é ‘viado’ às nove da noite, é ‘viado’ às dez da noite, é muito ‘viado’. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto ‘viado’ assim. Ou tem? Será?”, disse na ocasião.

