Fiat Strada bate recorde de vendas em julho

Ansai Ansa 05/08/2024 - 16:13

SÃO PAULO, 5 AGO (ANSA) – O Fiat Strada foi o carro mais vendido no Brasil em julho. Com 14.192 veículos comercializados, o modelo obteve seu maior volume de emplacamentos desde setembro de 2014.

No mesmo mês, a Fiat figurou com outros dois veículos no ranking geral dos 10 mais comercializados do país: o Argo, em terceiro lugar, com 8.663 unidades vendidas, e o Mobi, que ficou na oitava posição, com 6.807.

No total, foram vendidas 50.475 unidades da marca, que conquistou 22,1% de market share, um crescimento de 3,3% em participação em relação ao mês anterior.

“Julho foi um mês de celebrações para a Fiat. É muito bom ter conquistado esse resultado impressionante com a Strada, assim como estar, mais uma vez, na liderança do mercado brasileiro ao mesmo tempo em que comemoramos os aniversários da marca no Brasil e no mundo”, comentou Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul. A Fiat celebrou no mês passado 125 anos de existência. A data também festeja os 45 anos do Fiat 147, o primeiro carro a etanol no mundo, além dos 48 anos do Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais. (ANSA).