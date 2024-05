Fiat promove ações para ajudar afetados por enchentes no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/05/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) – A Fiat anunciou nesta quinta-feira (9) que começou a promover iniciativas para auxiliar a população atingida pelas fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul e já provocaram mais de 100 mortes.

Por meio da campanha “A Paixão é Solidária”, a marca está organizando ações de engajamento com sua rede de concessionários e funcionários da Stellantis, grupo do qual faz parte, para incentivar as pessoas a doarem alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza.

A iniciativa é realizada em quase 300 concessionárias Fiat dos estados de São Paulo (115 lojas), Paraná (37), Rio de Janeiro (35), Minas Gerais (56), Santa Catarina (34), Bahia (28), Pernambuco (17) e Distrito Federal (11), que servem como pontos de coleta para os itens doados.

Já no Rio Grande do Sul também existem 43 concessionárias fora de áreas atingidas que farão parte da ação. Além disso, a marca usará suas redes sociais, capilaridade de rede e engajamento com seus funcionários para divulgar o canal oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul para doações (https://sosenchentes.rs.gov.br/sos-rio-grande-do-sul).

A ação faz parte do compromisso da Fiat de impactar positivamente toda a comunidade ao seu redor por meio do projeto Comunità, que desde 2021 é constituído por três pilares: sustentabilidade, diversidade e social. (ANSA).