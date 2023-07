Fiat para de fabricar carros de cor cinza na Itália; entenda

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 12/07/2023 - 1:51 Compartilhe

A Fiat diz que 2023 será um ano de mudanças marcantes para a marca italiana, e um dos primeiros passos envolve adicionar um pouco de cor à sua gama de modelos.

Esta semana, a empresa anunciou que não produziria mais carros cinza, apesar de ser a cor mais popular em muitos países, incluindo o Brasil.

+ Stellantis apresenta novos Fiat Topolino e 600 na Itália

“Quebramos as regras: decidimos parar a produção de carros Fiat cinza. Isso é desafiador e perturbador e visa reforçar ainda mais a liderança da Fiat como a marca da alegria, das cores e do otimismo”, disse o CEO Oliver Francois.

“Esta escolha comunica ainda mais às pessoas os valores do Novo Dolce Vita e o DNA italiano incorporado pela marca. A Fiat quer inspirar as pessoas a viverem com otimismo e positividade e essa também será uma das missões do novo Fiat 600e, o elétrico para famílias e amigos, que será apresentado no dia 4 de julho”.

A Fiat disse que os futuros modelos se inspirariam no mar, sol, terra e céu italianos. E para levar a mensagem para casa, a Fiat divulgou um vídeo no qual o CEO François sobe dentro de um 600e prata antes de ser submerso em tinta laranja, mas não antes de atacar alguns rivais. Você pode assistir ao vídeo abaixo:

O design retrô do crossover elétrico já foi revelado ao mundo em um vídeo divulgado no início deste mês e, embora os detalhes técnicos permaneçam em segredo, o recém-chegado deve compartilhar sua plataforma e-CMP2 com o Jeep Avenger.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias