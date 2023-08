Fiat lança Toro 2024 com design unificado e robusto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 15 AGO (ANSA) – A Fiat anunciou o lançamento, em todo o Brasil, da linha 2024 da Fiat Toro, com novo design, unificado e mais robusto.

Segundo a marca, o desenho ganhou aprimoramentos, com nova grades em toda linha e rodas exclusivas nas versões Ultra e Ranch.

Internamente, o projeto buscou manter a aura de conforto e sofisticação, com carregador wireless, ar-condicionado digital com touch screen e central multimídia vertical de 10,1 polegadas.

“A Toro é um modelo fundamental do portfólio, sendo líder de mercado no segmento e crucial para manter a Fiat na liderança do segmento de picapes.

Com as mudanças na linha, ela se torna ainda mais completa, atraente e competitiva”, disse Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

Segundo a montadora, as versões Ultra, Ranch, Volcano, Freedom e Endurance mantiveram a mesma essência, com versatilidade e as mesmas dimensões das versões anteriores.

O veículo também conta com duas opções de motorização, luzes de direção full LED, rodas de até aro 18 e bancos de couro com ajuste elétrico.

Os preços partem de R$ 149,9 mil na opção Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex AT6 Flex. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias