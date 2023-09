Fiat faz campanha para ajudar vítimas de ciclone no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/09/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 18 SET (ANSA) – A Fiat lançou uma campanha de arrecadação para auxiliar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no início deste mês.

Através do programa Fiat Comunità, a marca italiana promove a campanha “A Paixão é Solidária”, uma ação que envolve suas concessionárias no estado.

Elas viraram pontos de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza. As doações serão destinadas à região mais afetada pelo ciclone extratropical.

A iniciativa da Fiat teve início nesta segunda-feira (18) e acontece em cada uma das 46 concessionárias da marca no RS.

Os interessados podem participar da ação contribuindo com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, leite em pó e óleo, além de produtos de higiene pessoal e limpeza, como detergente, sabão, água sanitária, sabonete e papel higiênico.

As doações arrecadadas pela Fiat serão destinadas inicialmente à região do Vale do Taquari, área que foi mais afetada pelas chuvas. O fenômeno afetou 97 cidades do Rio Grande do Sul e deixou 20 mil pessoas desalojadas, além de cerca de cinco mil desabrigados.

De acordo com as autoridades locais, as enchentes mataram 48 pessoas, enquanto outras nove seguem desaparecidas.

“A Fiat lamenta profundamente a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias e, em um momento tão difícil, acreditamos que toda ajuda é fundamental. Por isso, estamos mobilizando nossa rede de concessionárias, clientes e colaboradores para ajudar a comunidade a se recuperar desse desastre natural. Queremos ser solidários com as vítimas das chuvas e contribuir para que possam reconstruir suas vidas”, comenta Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul. (ANSA).

