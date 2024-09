Fiat Fastback chega a 100 mil unidades produzidas no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 30 SET (ANSA) – O Fiat Fastback, que chegou ao mercado brasileiro em 2022 e tornou-se um dos modelos referência no segmento, atingiu a marca de mais de 100 mil unidades produzidas neste mês de setembro. Desenvolvido e fabricado no Polo Automotivo Stellantis Betim (MG), o Fastback foi responsável por inaugurar uma nova categoria dos B-SUVs: a de SUV Coupé. Além disso, ele também é o modelo mais completo dentro da linha de carros de passeio da marca.

Segundo nota oficial, em agosto passado, o modelo já havia atingido um dos seus melhores resultados desde o lançamento, com mais de 4.408 unidades vendidas.

Além disso, a Fiat conquistou a terceira posição no disputado mercado de SUVs, com 7.962 unidades emplacadas e uma participação de 9,9%.

O Fastback é o segundo SUV da Fiat a ser produzido no Brasil e, junto com o Pulse, tem fortalecido a presença da marca no segmento. Além do Brasil, atualmente o modelo é exportado para 14 países. Disponível em cinco versões – Fastback Turbo 200 AT, Audace T200 AT, Impetus T200 AT, Limited Edition Powered by Abarth T270 AT e Abarth – o modelo oferece maior porta-malas da categoria, amplo espaço interno e uma das maiores alturas em relação ao solo, além de uma posição de dirigir elevada.

Seu visual distinto, inspirado no renomado design italiano, reforça a sofisticação do veículo. Toda a linha do Fastback é equipada com motores turbo, oferecendo duas opções de motorização.

“O Fastback é o melhor exemplo do atual momento da Fiat no Brasil. Com seu design arrojado, tecnologia de ponta e motores que combinam potência e eficiência, ele se destaca por sua sofisticação e versatilidade, trazendo toda a inovação e pioneirismo já conhecidos da marca”, destacou Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul. De acordo com o executivo, o modelo é ganhador de diversos prêmios e “um case de sucesso da marca”, principalmente porque “atingir a marca de 100 mil unidades produzidas é um grande marco que reflete a aceitação do público e a força do modelo”.

(ANSA).