Fiat Chrysler volta a lucrar no 3º trimestre, mas receita diminui

A Fiat Chrysler divulgou nesta quarta-feira (28) que teve lucro líquido de 1,21 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2020, revertendo perda de 179 milhões de euros apurada em igual período do ano passado. Com ajustes, a montadora ítalo-americana lucrou 1,53 bilhão de euros entre julho e setembro.

Já a receita da Fiat sofreu queda anual de 6% no último trimestre, a 25,81 bilhões de euros. O Ebit ajustado somou 2,28 bilhões, ante 1,96 bilhão de euros no mesmo intervalo de 2019. Em todo o ano de 2020, a Fiat espera alcançar Ebit ajustado de 3 bilhões a 3,5 bilhões de euros e fluxo de caixa industrial de 1 bilhão de euros negativo a equilibrado.

Por volta das 8h30 (de Brasília), as ações da Fiat caíam 2,9% no pré-mercado de Nova York e recuavam 2,5% na Bolsa de Milão.

Veja também