Fiat Chrysler fecha acordo de quatro anos com United Auto Workers

A montadora Fiat Chrysler e a United Auto Workers, sindicato que representa trabalhadores do setor nos Estados Unidos e Canadá, chegaram a um acordo neste sábado para um contrato de quatro anos, que inclui um total de US$ 9 bilhões em investimentos, mas que ainda precisa de aprovação final dos funcionários da companhia.

Ambos os lados se recusaram a dar detalhes, mas o acordo inclui um bônus de assinatura de US$ 9 mil, uma promessa de não fechar nenhuma fábrica pelos próximos quatro anos e um compromisso de continuar fabricando veículos na fábrica de Belvidere, em Illinois, de acordo com uma fonte com conhecimento do assunto, que falou em condição de anonimato porque as tratativas são confidenciais. Fonte: Associated Press.