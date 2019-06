Fiat Chrysler desiste de oferta de fusão com Renault

PARIS, 5 JUN (ANSA) – A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) divulgou nesta quarta-feira (5) um comunicado no qual anuncia sua desistência da fusão com a Renault após o conselho de administração da empresa adiar sua decisão sobre a proposta a pedido do governo da França. A decisão sobre a parceria, que criaria a terceira maior empresa mundial do setor, avaliada em US$35 bilhões, já havia sido adiada desde a última terça-feira (4), quando foi realizada a primeira reunião na Renault. Segundo nota da companhia francesa, o conselho foi “incapaz de tomar uma decisão devido ao pedido de representantes do governo francês para adiar a votação para uma reunião posterior”. Há relatos de que o governo francês, dono de 15% da Renault, queria consultar a Nissan, que tem uma aliança automotiva com o grupo.

Os dois representantes da companhia asiática chegaram a sinalizar uma abstenção na votação, o que levantou dúvidas sobre o interesse da Nissan em manter a parceria.

O objetivo da proposta era que FCA e Renault tivessem participação igual na companhia resultante e que as ações fossem cotadas em Milão, Nova York e Paris. A empresa ítalo-americana, por sua vez, afirma que o acordo “tinha termos cuidadosamente equilibrados para oferecer benefícios substanciais a todas as partes”. Mas a Nissan recusou a ideia.

Além disso, a FCA ressaltou que “as condições políticas do governo francês não existem atualmente” para que a fusão seja bem-sucedida. Após a desistência do acordo, os papéis da FCA caíram em -3,71% no pregão em Wall Street. (ANSA)