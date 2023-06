Fiagril investe mais de R$ 12 mi em energia renovável para filiais de MT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 15:43 Compartilhe

São Paulo, 27 – A Fiagril, que atua no fornecimento de insumos e serviços para o setor agrícola e na originação de grãos, investiu R$ 12,3 milhões em um projeto de instalação de uma usina fotovoltaica para atender ao consumo de energia de suas filiais de Mato Grosso. A usina ficará anexa à fábrica de biodiesel da Fiagril no município de Lucas do Rio Verde e tem previsão de conclusão para o mês de agosto, segundo comunicado.

De acordo com o CEO da Fiagril, Henrique Alexandre Mazzardo, o investimento na geração fotovoltaica está relacionado à expansão da empresa, que possui atualmente 26 filiais nos Estados de Tocantins, Pará e Rondônia, além de Mato Grosso.

O projeto também se deve a planos de crescimento sustentável da companhia. “Está em nossas metas buscar esforços para implantar ações mais sustentáveis, dentre elas a utilização de energia solar”, afirmou Mazzardo.

A usina fotovoltaica terá capacidade de 2.533 quilowatt-pico (KWP), que representa o máximo de energia produzida em condições ideais.

Segundo o CEO, em 25 anos a iniciativa vai possibilitar economia de 42% na conta de energia das filiais da empresa.

Além da adoção de fontes renováveis de energia, a Fiagril integra o Pacto Global das Nações Unidas e é signatária da Moratória da Soja, além do Programa Agro Plus. Todas ações voltadas para o compromisso socioambiental.

