FGVAgro: produção agroindustrial tem queda de 0,1% em abril ante mês anterior

São Paulo, 6 – A produção agroindustrial registrou uma leve queda de 0,1% em abril em comparação com o mês imediatamente anterior, já considerando os ajustes sazonais, mostra a mais recente pesquisa mensal do FGVAgro. Essa leve contração (praticamente estabilidade) ocorre após a alta de 1,4% verificada em março/2023, na mesma base de comparação. Ou seja, o resultado do mês anterior só foi um “soluço positivo”, fazendo com que a produção não entrasse ainda em uma trajetória consistente de crescimento.

Conforme o estudo, como consequência, a agroindústria acumula uma contração de 1,7% no seu volume de produção em 2023 (até abril) frente aos primeiros quatro meses de 2022. Fica claro que esse desempenho negativo é derivado, exclusivamente, do segmento de Produtos Não-Alimentícios (-5,3%), que vem acompanhando a dinâmica da Indústria de Transformação (-1,6%). Já o segmento de Produtos Alimentícios e Bebidas (1,0%) tem se demonstrado mais resiliente, registrando, inclusive, uma taxa de variação positiva no ano.

