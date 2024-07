FGV projeta IPC-S em torno de 0,20% em julho, diz André Braz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 14:21 Para compartilhar:

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) deve desacelerar a 0,20% em julho, após 0,22% em junho, projeta o economista da Fundação Getulio Vargas (FGV) e coordenador do índice André Braz.

Na primeira quadrissemana de julho, o grupo Alimentação desacelerou a 0,23%, ante 0,50% no encerramento de junho. Na primeira quadrissemana do mês anterior, o grupo apontava alta de 1,05%. “A Alimentação entrou em fase de descompressão, por alguns alimentos in natura, o que puxa o IPC-S para baixo”, afirma.

Apesar de alguns itens pressionarem o índice, como batata inglesa e leite tipo longa vida, Braz salienta que ambos já registram altas menos intensas em relação ao final de junho.

“No ano passado, nesse período, tivemos recuos mais fortes em Alimentação. Ao que parece, teremos recuos importantes neste ano, mas não será como no ano passado”, salienta.

Braz ainda destaca que o câmbio pressionado não foi capaz de reverter a dinâmica de desaceleração da Alimentação. A depender da trajetória do câmbio, o economista projeta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerre o ano próximo de 4,0%. “A dúvida paira sobre o câmbio, e como pode influenciar o custo da indústria e da agricultura”.