FGV: preços agropecuários subiram 1,82% no atacado em dezembro, dentro do IGP-M

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 9:20 Para compartilhar:

Rio, 15 – Os preços agropecuários do IPA Agrícola subiram 1,82% no atacado em dezembro, após uma alta de 0,65% em novembro, dentro do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 15. Já os preços dos produtos industriais – medidos pelo IPA Industrial – tiveram elevação de 0,46% no atacado em dezembro, depois do aumento de 0,58% em novembro.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram alta de 0,36% em dezembro, ante elevação de 0,13% em novembro.

Os preços dos bens intermediários caíram 0,20% em dezembro, após alta de 0,97% em novembro. á os preços das matérias-primas brutas subiram 2,45% em dezembro, depois da alta de 0,65% em novembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias