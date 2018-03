FGV: IPC-S desacelera em 2 das 7 capitais avaliadas na 2ª quadrissemana de março

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) desacelerou em duas das sete capitais analisadas na segunda quadrissemana de março na comparação com a leitura anterior, revelou a Fundação Getulio Vargas na manhã desta segunda-feira, 19. No período, o indicador arrefeceu de 0,13% para 0,12%.

Por região, as capitais que registraram decréscimo nas taxas de variação entre a primeira e a segunda quadrissemana de março foram Salvador (0,51% para 0,18%) e Porto Alegre (0,09% para 0,06%). Recife repetiu a taxa de variação da medição anterior, com queda de 0,05%.

Por outro lado, de acordo com a FGV, as cidades que apresentaram aceleração do índice no período foram Brasília (-0,08% para 0,03%), Belo Horizonte (0,12% para 0,26%), Rio de Janeiro (0,19% para 0,22%) e São Paulo (0,07% para 0,11%).