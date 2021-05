FGV: IPC-S acelera a 0,66% na 3ª quadrissemana de maio (0,45% na 2ª leitura)

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou a 0,66% na terceira quadrissemana de maio, após registrar 0,45% na segunda leitura do mês, informou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula alta de 7,82% em 12 meses, maior do que o avanço de 7,60% no período até a segunda quadrissemana.

Das oito categorias de despesas que compõem o IPC-S, quatro registraram aceleração da segunda para a terceira quadrissemana de maio, com destaques para Transportes, que avançou de 0,06% para 0,85%, e para Habitação, de 0,90% para 1,30%. Os itens que mais pesaram nessas variações foram gasolina, a 1,25%, após -0,71% na segunda leitura, e tarifa de eletricidade residencial, que saltou de 3,14% para 4,88%.

Vestuário (0,46% para 0,49%) e Comunicação (0,61% para 0,72%) também apresentaram acréscimo na taxa de variação. Nessas classes de despesa, os itens mais influentes foram serviços de streaming (1,26% para 2,70%) e relógios e bijuterias (-0,97% para -0,45%).

Na outra direção, Alimentação (0,38% para 0,32%), Saúde e Cuidados Pessoais (1,06% para 0,86%), Educação, Leitura e Recreação (-0,55% para -0,62%) e Despesas Diversas (0,19% para 0,18%) recuaram em relação à segunda quadrissemana. Os itens medicamentos em geral (2,89% para 2,47%), laticínios (0,46% para 0,10%), passagem aérea (-6,26% para -7,09%) e alimentos para animais domésticos (1,55% para 1,14%) contribuíram para a desaceleração.

