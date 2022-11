FGV eleva previsão para IPC-S de novembro de 0,50% para 0,70%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2022 - 13:45 Compartilhe

Após a divulgação dos resultados da segunda quadrissemana de novembro do Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), de alta de 0,70%, ante 0,71% na primeira leitura do mês, o coordenador do indicador da Fundação Getulio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, revisou a previsão do resultado do mês de 0,50% para 0,70% pela alta dos combustíveis.

“Eu tinha a previsão de 0,50% porque o que ia contribuir para desaceleração do índice era o recuo de passagens aéreas, mas não levava em conta o aumento dos combustíveis na magnitude em que está acontecendo”, afirma Picchetti.

Na segunda leitura do mês, passagem aérea desacelerou (9,91% para 4,95%), enquanto os itens gasolina (-0,30% para 1,33%) e etanol (3,98% para 7,48%) registraram aceleração. “Gasolina está com aumento de 4% na ponta e etanol de mais de 9%”, calcula o coordenador.

Picchetti atenta também para a aceleração dos alimentos in natura no grupo Alimentação (0,83% para 0,88%), com destaque para o item tomate (15,69% para 19,63%). “A boa notícia é que a ponta do tomate está em torno de 17%, mostrando desaceleração. Não deve vir pressão adicional desse item”, afirma.

O coordenador aponta ainda que a alta de Alimentação contribuiu também para o aumento da difusão do IPC-S, que estava em 63,87% na leitura anterior e passou para 64,52% na segunda quadrissemana de novembro.

