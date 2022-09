FGV: aluguéis residenciais ficam 1,76% mais caros em agosto

admin3 06/09/2022 - 9:56 Compartilhe

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) registrou alta de 1,76% em agosto, acelerando em relação ao aumento de 1,05% registrado em julho. Com isso, o indicador acumula alta de 10,41% em 12 meses. No mês anterior, o acumulado estava em 8,65%. Os dados foram divulgados (6) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).







De acordo com o instituto, todas as cidades pesquisadas tiveram elevação na taxa para agosto. O maior reajuste foi verificado em Belo Horizonte, com alta de 3,10%, seguido de Porto Alegre, com 2,63%. Rio registrou aumento de 1,15% e em São Paulo os alugueis ficaram 1,04% mais caros em agosto.

Na comparação anual do acumulado de 12 meses, houve aceleração nas quatro cidades pesquisadas: São Paulo (de 8,99% para 10,53%), Rio (10,41% para 11,34%), Belo Horizonte (9,71% para 12,61%) e Porto Alegre (de 6,31% para 8,32%).

O Ivar mede a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, a partir do levantamento feito com base nos contratos de locação de quatro das principais capitais brasileiras.