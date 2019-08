FGV: Alta mais branda em mão de obra desacelera inflação da construção no IGP-DI

O aumento mais brando no custo da mão de obra da construção em julho desacelerou a inflação do setor no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta quinta-feira, 8.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) subiu 0,58% em julho, ante um avanço de 0,88% registrado no mês anterior.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços aumentou 0,26% em julho, ante uma alta de 0,09% em junho. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de alta de 0,05% em junho para aumento de 0,24% em julho, enquanto os Serviços aceleraram de 0,24% para 0,34%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra teve elevação de 0,84% em julho, ante um aumento de 1,57% em junho.