FGV/Abramat sobe de 2% para 3% projeção de alta na venda de materiais de construção em 2024

17/06/2024 - 18:12

A projeção para as vendas da indústria de materiais de construção em 2024 foi elevada de 2% para 3%, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

A Coordenadora de projetos da construção da Fundação Getulio Vargas (FGV), Ana Maria Castelo, disse que a expectativa mais otimista é reflexo de um aumento na demanda de materiais tanto por parte das construtoras quanto das famílias.

“Vejo um cenário de curto prazo positivo e relativamente otimista”, declarou há pouco Ana Castelo, durante evento de comemoração dos 20 anos da Abramat.

Segundo ela, o crescimento das obras do Minha Casa Minha Vida desde o ano passado tiveram um efeito positivo para a indústria de materiais.

Além disso, o consumo das famílias parece estar finalmente reagindo, como reflexo do aquecimento no número de vagas de emprego, acrescentou.

Na sua apresentação, a economista da FGV apontou que o desempenho do PIB da economia brasileira no começo do ano mostrou uma dinâmica positiva do consumo das famílias, um dado que ajuda a indústria de materiais. Com isso, houve ainda melhora na expectativa de aumento do PIB do País.

Em maio, as vendas da indústria de materiais subiram 2,9% na comparação anual. Entre janeiro e maio de 2024, as vendas cresceram 4,1% frente ao mesmo período de 2023.

“O crescimento de 2,9% no faturamento em maio de 2024 em comparação ao mesmo mês do ano passado é um indicativo de que a indústria de materiais de construção está em uma trajetória de recuperação e fortalecimento”, afirmou Rodrigo Navarro, presidente da Abramat.