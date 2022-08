Feto é encontrado na rede de esgoto de pronto-socorro em MG; polícia investiga caso

Da Redação 24/08/2022 - 4:35 Compartilhe

Um feto foi encontrado dentro da rede de esgoto do pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Gotardo (MG) na manhã desta terça-feira (23). As informações são do G1.



De acordo com a Polícia Militar, técnicos realizavam a limpeza hidráulica de um banheiro feminino e encontraram o feto em um dos canais da tubulação. O feto não apresentava sinais de decomposição e ainda estava com o cordão umbilical.

Uma médica de plantão confirmou que era um feto humano, com 24 a 26 semanas de gestação, mas não foi possível identificar o sexo. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames.



A Polícia Militar afirmou que não houve a possibilidade de identificar que teria realizado o aborto no local. A Polícia Civil está investigando o caso.