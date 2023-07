Fetiasp: trabalhadores das empresas de suco de SP podem paralisar atividades

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 13:21 Compartilhe

São Paulo, 14 – Trabalhadores das empresas de suco de todo o Estado de São Paulo podem paralisar atividades a partir da próxima segunda-feira (17), caso não avancem as negociações salariais deste ano. Segundo a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do Estado de São Paulo (Fetiasp), a categoria rejeitou proposta patronal de reajuste de 4% (a reivindicação é de 6%), durante a 4ª reunião com os representantes dos empresários, realizada na segunda-feira passada (10). As empresas são representadas pelo Sindicato das Indústrias de Alimentos Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados no Estado de São Paulo (Sicongel).

Conforme a Fetiasp, as negociações deste ano estão atrasadas, sendo que a data-base é maio. Além do reajuste de 6%, a Fetiasp quer um piso salarial de R$ 1.848,00, mas as empresas oferecem R$ 1.744,34. A cesta básica é outro item alvo de disputa (os representantes dos trabalhadores reivindicam aumento de 20%, maior que os 8% oferecidos durante as negociações).

O presidente da Fetiasp, Antonio Vitor, disse em comunicado: “Estamos mobilizando as bases, em cada município onde as empresas têm unidades. Se até o dia 17 não houver novidade, assembleias serão realizadas para decidir sobre a paralisação.”

