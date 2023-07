Festival Zepelim: segunda edição terá Gilberto Gil, João Gomes, Xamã e muito mais

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 12:05 Compartilhe

O Festival Zepelim de Música e Artes chega a sua segunda edição em 2023, com 24 grandes nomes da música brasileira durante dois dias de evento. Gilberto Gil, João Gomes, Xamã, Marina Sena, Ney Matogrosso e Lagum, estão entre os confirmados do festival que será realizado nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park, em Fortaleza.

“A proposta do Festival é transportar o público para experienciar diversas linguagens de arte, não só na música, mas também no audiovisual, na gastronomia, na moda, nas artes plásticas e em instalações; onde nós trazemos e conectamos tudo isso em um único ambiente”, explica Gabriela Parente, diretora criativa do Festival Zepelim.

Um dos principais objetivos do festival, é promover encontros inéditos no palco, dois grandes deles já estão confirmados para o primeiro dia de festival. O primeiro entre as bandas pernambucanas, Nação Zumbi e Academia da Berlinda, que promete misturar rock com música regional brasileira e MPB. Já o segundo será entre as bandas de rock, Selvagens à Procura de Lei e O Grilo, que prometem trazer o melhor do rock nacional para o evento, misturando as referências das duas bandas, a primeira criada em Fortaleza e a segunda em São Paulo.

Ainda para esta segunda edição, serão montados dois palcos, assim como na primeira, garantindo que a música não pare e que o público possa experienciar o maior número possível de artistas. Por dia, serão mais de 14 horas de evento e música, totalizando quase 30 horas de evento, nos dois dias de festival. Artes visuais, moda e gastronomia também são destaque e funcionam durante todo o Festival Zepelim.

De acordo com a diretora criativa do Festival Zepelim, “é justamente por acreditarmos na diversidade e pluralidade de público e estilos, que nós usamos a música como elo para interligar milhares de pessoas em um mesmo lugar, com um mesmo sentimento e com a mesma vibe; e foi deste ponto de partida que nasceu a mistura de ritmos e estilos que compõem a programação do Zepelim”, revela Gabriela Parente.

Além dos shows, o Festival Zepelim recebe também artistas plásticos e visuais para intervenções. Nomes locais, nacionais e internacionais, como é o caso do artista visual espanhol, Ricardo Cavolo, são parte da história contada pelo evento, sendo ele responsável por assinar a ilustração principal utilizada na identidade visual da segunda edição do festival.

Outras duas grandes atrações do Festival, são a Feira de Moda e Economia Criativa e a Feira de Gastronomia que devem ser montadas logo na entrada do festival e trazem marcas e restaurantes criados no Ceará, muitos deles já se destacam como potências à nível nacional, a fim de enaltecer ainda mais a cultura e jovens empreendedores cearenses. Em 2022, as feiras foram um enorme sucesso em todos os momentos, já que itens exclusivos e encontros únicos aconteceram a todo momento, unindo “sabores e estilos” para criar um clima de muita diversão e atitude.

Durante sua primeira edição, realizada em 2022, o Festival Zepelim recebeu a certificação da “Women Friendly”, como um local comprometido com a segurança das mulheres. Antes da realização do evento, toda a equipe de staff passou por um treinamento sobre conscientização do assédio, da LGBTQIAP+Fobia e racismo, a importância de combatê-los sempre; e quais/como devem ser os protocolos de enfrentamento durante o Festival. Nesta edição será montado novamente um espaço para apoio e acolhimento de mulheres e pessoas LGBTQIAP+ que venham a passar por algum tipo de situação de violência.

Os ingressos estão no 2º lote, onde é possível escolher entre “Passaporte Z Pass”, que dá acesso aos dois dias de festival, ou “Z Day”, para um dia de Festival Zepelim de Música e Arte.

Line-up

19/08 (sábado):

Gilberto Gil

João Gomes

BaianaSystem

Nação Zumbi & Academia da Berlinda

Gilsons

Selvagens à Procura de Lei & O Grilo

Luedji Luna

Rachel Reis

Lamparina

Mulú

Mateus Fazeno Rock

20/08 (domingo):

Ney Matogrosso

Marina Sena

Criolo

Xamã

Duda Beat

Lagum

Tasha & Tracie

Thiago Pantaleão

Tropkillaz

FBC

Makem

O Festival Zepelim de Música e Artes tem realização e produção executiva assinada pela ZPLM Hub Criativo e Multi Entretenimento, do Grupo Arte Produções. E conta com patrocínio da: Coca-cola, Monster Energy, Crystal e Leão.

