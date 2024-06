Festival Turá divulga horários dos shows da edição de 2024; Confira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/06/2024 - 15:48 Para compartilhar:

O Festival Turá, marcado para os dias 29 e 30 de junho, em São Paulo, divulgou nesta quarta-feira, 05, os horários dos shows de sua terceira edição. As apresentações ocorrerão no gramado do Parque Ibirapuera. Com a proposta de valorizar a música brasileira, o festival mistura veteranos e novatos.

Estreando em festivais do gênero, a dupla Chitãozinho & Xororó encerra o primeiro dia do Turá, no sábado, 29, em show previsto para começar às 20h25. Em entrevista recente ao Estadão, os cantores afirmaram que já havia passado da hora dos festivais abrirem espaço para os cantores sertanejos. Será a primeira vez que os irmãos se apresentarão dentro do Parque do Ibirapuera.

No mesmo dias de Chitãozinho & Xororó, também se apresentam nomes como Os Garotin, trio soul oriundo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a cantora Filipe Catto e a banda Nação Zumbi, que celebrará os 30 anos do icônico disco Da Lama ao Caos, um marco do movimento denominado como manguebeat. Junto, os cantores e compositores Chico César e Zeca Baleiro performarão o show do recém-lançado álbum Ao Arrepio da Lei.

No domingo, 30, os destaques são Alcione e Adriana Calcanhotto, que cantará acompanhada de Rubel. Entre nomes da nova geração, as apostas são Mãeana, Gabi Matos, Assucena e Lys Ventura. Caberá a Djavan encerrar o festival, com show que começará às 20h25.

Ainda há ingressos disponíveis para os dois dias do Festival Turá. Os valores variam entre R$ 187 e R$ 720.

Confira os horários dos shows do Festival Turá

29 de junho (sábado):

Palco BB

11h30 – Os Garotin

12h15 – Kim Cotrim

12h50 – Filipe Catto

Cortejo

13:35 – Cornucópia Desvairada

Palco Hering

14h10 – Chico César & Zeca Baleiro

15h05 – Carol Tucuju

15h40 – Banda UÓ

16h40 – DJ Paulão

17h15 – Nação Zumbi (30 anos Da Lama Ao Caos)

18h15 – Paulete Lindacelva

18h50 – Fresno convida Pabllo Vittar

19h50 – DJ Sophia

20h25 – Chitãozinho & Xororó

30 de junho (domingo):

Palco BB

11h30 – Mãeana canta JG

12h15 – Gabi Matos

12h50 – Assucena

Cortejo

13:35 – Grupo Maracatu Bloco de Pedra

Palco Hering

14h10 – MC Cabelinho

15h05 – Odara Kadiegi

15h40 – Adriana Calcanhotto convida Rubel

16h40 – Lys Ventura

17h15 – Armandinho

18h15 – DJ Kokay

18h50 – Alcione

19h50 – Ubunto

20h25 – Djavan