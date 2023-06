Festival The Town terá esquema especial de transporte, com linhas de metrô funcionando 24 horas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 14:47 Compartilhe

Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, o autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, recebe a primeira edição do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio. Além das 235 horas de música e as diversas opções de entretenimento espalhadas pelo local, a organização do evento divulgou um esquema de mobilidade inédito na cidade para o seu público, a fim de proporcionar melhor experiência e segurança na ida e volta.

A partir de uma parceria com a ViaQuatro, ViaMobilidade Linha 5 e ViaMobilidade Linhas 8 e 9, quem for ao The Town poderá utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 que funcionarão por 24h durante os dias de festival. A parceria prevê opções de trens expresso para a ida e semi-expresso na ida e na volta do Autódromo, para que os deslocamentos tenham conforto e tranquilidade.

As principais estações das linhas 4, 5, 8 e 9 oferecerão, ainda, conexões com táxi e transporte por aplicativo durante todo o período de funcionamento e, além disso, algumas das estações terão disponíveis para o público uma rede de estacionamentos integrados para ônibus fretados, vans e automóveis.

Outra novidade está no acesso para PCDs na Cidade da Música. Eles terão à disposição um serviço exclusivo de shuttles que sairão do SP Market em direção ao Autódromo, em que passarão por uma revista e catraca exclusivas, para depois seguirem novamente de shuttle ao acesso de gramado ou vip, dependendo do ingresso que possuem. Além disso, as duas entradas de público geral ao festival terão catracas preferenciais para PCD e 60+.

Uma operação de mobilidade foi proposta exclusivamente para o The Town. No entorno do Autódromo de Interlagos serão feitos bloqueios de ruas de uma forma inédita para garantir maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso. Por conta desses bloqueios, a organização destaca que a melhor maneira do público geral chegar ao evento será por meio dos trens. A estação mais próxima, a “Estação Autódromo”, fica a menos de 700 metros de distância do portão de acesso, equivalente a 8 minutos de caminhada até a entrada do festival – passando por acessos e percursos já dentro do Autódromo pensados para que o fã percorra a menor distância possível quando chegar na Cidade da Música.

“Nós temos uma preocupação gigante com a experiência que os nossos fãs terão no The Town. Vamos proporcionar um esquema de mobilidade nunca antes vivido pela cidade de São Paulo. Criamos um planejamento inédito com a expertise de quem faz o Rock in Rio há 38 anos. Não só cuidamos da parte de dentro da Cidade da Música, mas também queremos que o público saia de casa, chegue no festival e depois retorne com maior rapidez, conforto, tranquilidade e segurança possível. Queremos que todos vivam dias mágicos na primeira edição do The Town, sem preocupações relacionadas a transporte, podendo aproveitar desde o momento em que os portões se abrem, às 14h, até o momento que o último show termina, às 2h da manhã”, destaca Luis Justo, CEO da Rock World, empresa responsável pela realização do The Town e Rock in Rio.

