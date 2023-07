Festival ‘Tão Ser Tão’ encanta público em sua primeira edição com uma série de shows

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 8:05 Compartilhe

O maior evento da cultura nordestina no Sudeste do Brasil, o Festival Tão Ser Tão, estreou triunfalmente e deixou o público encantado com shows emocionantes, celebrações tradicionais e uma atmosfera mágica. Realizado no Parque Ibirapuera, o evento proporcionou uma experiência completa, valorizando a cultura nordestina e celebrando a tradicional festa julina. O Tão Ser Tão reuniu mais de 40 mil pessoas em seis dias de festa.

“O Tão Ser Tão é uma oportunidade única de vivenciar a cultura nordestina, celebrar a tradição junina e desfrutar de shows de alta qualidade. Prepare-se para dançar, cantar e se encantar com essa experiência imperdível em 2024”, conta Marcelo Britto, um dos idealizadores do festival e CEO da Salvador Produções.

No dia 7, sexta-feira, o festival transformou o Parque Ibirapuera em um autêntico arraial, com espaços temáticos que trouxeram toda a atmosfera da festa junina. Os presentes puderam desfrutar de casamentos na roça, quadrilhas, personagens, barracas de brincadeiras, comidas típicas e muita música. O destaque do primeiro dia foi a celebração da cultura nordestina em um evento gratuito e acessível a todos.

No sábado, dia 8, o Tão Ser Tão continuou encantando o público com uma atmosfera de quermesse e uma programação musical de qualidade. Os artistas Murilo Huff e João Gomes subiram ao palco, proporcionando momentos memoráveis aos presentes. Murilo Huff conquistou o público com sua performance cativante, apresentando uma mistura de músicas românticas e animadas que envolveram a plateia. João Gomes, por sua vez, animou ainda mais a multidão com seu estilo único e carisma inegável, cantando sucessos que foram entoados em uníssono pelos fãs.

“É uma honra participar de um festival que celebra a cultura nordestina. Este ano, tive a oportunidade de realizar diversos shows por todo o Nordeste e sempre sou muito bem recebido. É um clima muito gostoso. Fazer parte desse lineup significa retribuir um pouco desse carinho que recebo”, conta Murilo Huff.

Famosos como o jornalista Celso Zucatelli, a influencer Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff, a medida Amanda Meirelles, atual campeã do BBB, o ator Hugo Bonemer e a atriz Raquel Bertani, que interpreta a Nadine em “As Aventuras de Poliana”, o cantor e ex-BBB Viegas, curtiram muito o segundo dia do Tão Ser Tão.

No domingo, dia 9, foi a vez de Tarcísio do Acordeon e Bell Marques encantarem o Tão Ser Tão com shows especiais. O terceiro dia do festival foi marcado por apresentações incríveis e uma energia contagiante que tomou conta do público presente.

Bell Marques compartilhou sua satisfação em se apresentar ao lado da nova geração de artistas. “Pra mim, é um grande prazer dividir os palcos com a nova geração. Essa troca de experiências, de vivências, é muito positiva e acho que estar próximo à turma que está chegando me mantém atualizado, antenado, com mais vontade de aprender e de ensinar também”, declarou o cantor. Na plateia, Pipo Marques, filho caçula de Bell Marques, a atriz e Rouge Li Martins ao lado do marido JP Mantovani, o ator Luciano Amaral.

O Festival Tão Ser Tão continuou encantando o público. Nos dias 14 e 15 de julho, os visitantes desfrutaram de uma programação especial, cenografia e identidade visual que capturam a essência dos festejos juninos e atividades infantis.

Para fechar com chave de ouro, ontem, dia 16, Juliette e Claudia Leitte encerraram o Tão Ser Tão em grande estilo! O encerramento do Tão Ser Tão ficará para sempre na memória de todos que tiveram a oportunidade de presenciar essas performances grandiosas.

Os shows de Claudia Leitte e Juliette no Festival Tão Ser Tão foram verdadeiramente memoráveis, cativando o público com performances carregadas de emoção, interações cativantes e músicas inesquecíveis. Claudia Leitte, com sua energia contagiante, levou a plateia ao delírio com seus hits consagrados, enquanto Juliette encantou a todos com sua voz marcante e talento único, interpretando tanto seus sucessos mais recentes quanto músicas tradicionais do Nordeste. Essas performances arrebatadoras transmitiram com maestria a energia e a qualidade dos shows, garantindo uma experiência inesquecível para todos os presentes.

“O nordeste brasileiro é a inspiração e o foco da turnê ‘Origem’, é uma delícia trazer esse show para São Paulo. Sou do tipo de artista que se doa pro palco e eu amo o público paulistano por me retornar esse amor à altura sempre”, conta Cláudia Leitte.

Durante o show, o termo “Juliette no Festival Tão Ser Tão” ficou nos trending topics do Twitter Brasil. Através das redes sociais, os admiradores de Juliette puderam compartilhar sua empolgação, elogiando sua performance e demonstrando seu apoio inabalável.

O evento contou com uma plateia repleta de celebridades! Dani Calabresa e seu marido Richard Neuman estavam presentes, juntamente com a talentosa atriz Aretha Oliveira, o querido influenciador Juliano Gonçalves, a carismática apresentadora Renata Alves, o talentoso cantor Mateus Carrilho, o renomado ator Rodrigo Sant’anna. Além disso, também tivemos a presença marcante da psicóloga e ex-BBB Sarah Aline, Renan Machado, irmão da cantora Anitta, que estava acompanhado de sua namorada Manuela Gianinni, e do atleta Kaique Cerveny.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias