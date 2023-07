Festival ‘Tão Ser Tão’ encanta público com shows de Murilo Huff, João Gomes, Bell Marques e Tarcísio do Acordeon

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 8:30 Compartilhe

O Festival ‘Tão Ser Tão’ teve uma semana de estreia emocionante, trazendo toda a magia e alegria dos festejos juninos em uma atmosfera única. Realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o evento proporcionou uma experiência completa para todos os presentes, valorizando a cultura nordestina e celebrando a tradicional festa julina.

No dia 7, sexta-feira, com entrada franca, o festival encantou o público com seu ambiente familiar e uma programação especial. Inspirado na cultura nordestina, o Tão Ser Tão transformou o Parque Ibirapuera em um autêntico arraial, com espaços temáticos que trouxeram toda a atmosfera da festa junina.

Os presentes puderam desfrutar de casamentos na roça, quadrilhas, personagens, barracas de brincadeiras, comidas típicas e muita música. O destaque do primeiro dia foi a celebração da cultura nordestina em um evento gratuito e acessível a todos.

No sábado, dia 8, o Tão Ser Tão continuou encantando o público com uma atmosfera de quermesse e uma programação musical de qualidade. Os artistas Murilo Huff e João Gomes subiram ao palco, proporcionando momentos memoráveis aos presentes. Murilo Huff conquistou o público com sua performance cativante, apresentando uma mistura de músicas românticas e animadas que envolveram a plateia.

João Gomes, por sua vez, animou ainda mais a multidão com seu estilo único e carisma inegável, cantando sucessos que foram entoados em uníssono pelos fãs.

Famosos como o jornalista Celso Zucatelli, a influencer Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff, a medida Amanda Meirelles, atual campeã do BBB, o ator Hugo Bonemer e a atriz Raquel Bertani, que interpreta a Nadine em “As Aventuras de Poliana”, o cantor e ex-BBB Viegas, curtiram muito o segundo dia do Tão Ser Tão.

No domingo, dia 9, foi a vez de Tarcísio do Acordeon e Bell Marques encantarem o Tão Ser Tão com shows especiais. O terceiro dia do festival foi marcado por apresentações incríveis e uma energia contagiante que tomou conta do público presente.

O Festival Tão Ser Tão continuará encantando o público nos dias 14 e 15 de julho, com entrada franca. Os visitantes poderão desfrutar de uma programação especial, cenografia e identidade visual que capturam a essência dos festejos juninos e atividades infantis.

O evento será realizado no Parque Ibirapuera, transformando-o em um arraial completo, com ruas, parques e praças temáticas que trarão toda a atmosfera da festa junina. Além disso, nos dias 16, Juliette e Claudia Leitte encerrarão o festival em grande estilo, proporcionando uma noite inesquecível de performances cativantes.

