Festival Sarará anuncia Karol Conká na edição de 2022

O Festival Sarará anunciou a cantora Karol Conká para compor a line-up da oitava edição, que acontecerá dia 27 de agosto de 2022, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

Além de Karol, terão também os artistas Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Elza Soares convida Luedji Luna e Rebecca, BaianaSystem convida Margareth Menezes e Black Alien, Gilsons, Fenda, Marina Sena e Nath Rodrigues.

“É uma honra estar num line-up com artistas de grande expressão e, com certeza, será muito emocionante poder reencontrar o público de BH, que sempre me recebeu com muito carinho. Tudo que passei foi uma grande lição que tirei como incentivo pra me cuidar, melhorar e trabalhar minha música. Esse show será pensado com muito carinho para oferecer a melhor experiência para o público, com muita dança, batuque e boas vibrações”, disse Karol.

Saiba mais