Festival Salve o Sul: saiba como assistir ao vivo o evento beneficente 

Com o intuito de ajudar o Rio Grande do Sul após o desastre climático que deixou milhares desabrigados, o festival beneficente Salve o Sul acontece nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo, com grandes nomes da música brasileira. Em 12 horas de shows, mais de 30 artistas se apresentam.

Ninguém perderá o festival. Quem estiver a distância também poderá curtir o evento beneficente, que será transmitido na íntegra pela Globo, além de poder fazer as doações acessando a plataforma PraQuemDoar. Durante a transmissão, um QR Code na tela, facilitando a contribuição.

Como assistir o Festival Salve o Sul

Nesta sexta, a transmissão começa a partir das 20h20, nos canais Multishow, BIS e no Globoplay +Canais, com apresentação de Didi Wagner e Thaeme Mariôto. Flashes ao vivo diretamente do Allianz Parque serão exibidos na TV Globo.

No domingo, a cobertura completa será a partir das 14h30 até às 22h, no Multishow, no BIS e no Globoplay +Canais, comandada por Didi Wagner, Kenya Sade, Laura Vicente, Lucas Lima e Rafa Brites. Já a TV Globo exibirá duas horas ao vivo do festival, logo após a “Temperatura Máxima”, com apresentação de Kenya Sade.

Shows do festival

O primeiro dia de Salve o Sul acontece nesta sexta-feira, 7, com uma a apresentação de três horas do show AMIGOS. No domingo, o evento ocorre durante nove horas consecutivas — das 13h às 22h, sob o comando da cantora gaúcha Luísa Sonza.

As apresentações de domingo incluem nomes como Pedro Sampaio, Duda Beat, Hariel, Juliette, IG, Lexa, Luan Pereira, Ludmilla, Lulu Santos, Menos é Mais, MC Daniel, Pocah, Preta Gil, Ryan SP, Turma do Pagode, Xamã, Xand Avião, Zé Felipe, Armandinho, Neto Fagundes, Vitor Kley, entre outros.