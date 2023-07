Festival Replay promove volta da Banda Cine com duas únicas apresentações

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 10:54 Compartilhe

O comeback da Banda Cine está lançado. DH, Bruno Prado, Danilo Valbusa, David Casali e Pedro Caropreso, além de relembrar grandes, o quinteto estão preparados para agitar os dois dias de festival, tanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro.

‘Garota Radical’, ‘As Cores’, e ‘Se Você Quiser’, não faltarão no setlist escolhido a dedo pelos integrantes que prometem superar as expectativas de todos os fãs que aguardavam ansiosamente por essa reunião.

“Desde que paramos, temos o sentimento de que faltava uma conclusão pra nossa caminhada. Durante esse tempo, falamos algumas vezes sobre fazermos nosso último show, mas nunca oa pra frente. Acreditamos que encontramos o momento e lugar certos no festival Replay, pois assim como o Cine, é uma grande mistura de estilos musicais, mas que no final fazem muito sentido estarem juntos ali. Esperamos fazer o melhor show da carreira do Cine e estamos muito ansiosos pra encontrar nossos fãs!” – CINE.

O Festival Replay é o primeiro projeto a trazer os principais ídolos dos anos 2000 reunidos em dois dias de uma experiência diferente de tudo já visto no mercado. Na cidade maravilha, o primeiro show ficou para o dia 28 de outubro, no Riocentro, já em São Paulo, o evento acontece dia 4 de novembro no Centro Esportivo Tietê.

Além do comeback do ano, outros nomes que marcaram gerações como Sean Kingston, Wanessa Camargo, Furacão 2000, CPM 22, Detonautas, Supla, é muito mais, já foram anunciados.

As vendas para o Festival Replay estarão abertas a partir do próximo domingo, 30, no site da Sympla.

