Festival Negritudes: Alfred Enoch, Lázaro Ramos, Taís Araujo e Maju Coutinho são nomes confirmados; saiba mais

O Festival Negritudes Globo acontece nesta terça-feira, 3, na Cinemateca Brasileira, com entrada gratuita e cerca de três mil pessoas esperadas no evento. Na programação, são mais de 10 mesas de conteúdos em três palcos simultâneos, oficinas de mentoria, slam, música ao vivo, stand up, première de filme e muito mais.

Profissionais da indústria audiovisual, atores, cantores, humoristas, lideranças dos movimentos negros estão entre os mais de 40 palestrantes da segunda edição do evento. Quem não puder comparecer, pode acompanhar as discussões do palco principal em transmissão gratuita do Canal Futura, no Globoplay.

A entrevista especial é com o ator inglês Alfred Enoch, que trabalhou nos filmes da saga “Harry Potter”, na série “How to get away with murder” e no filme “Medida Provisória”, que abordará a presença negra em filmes ao redor do mundo com Samantha Almeida, diretora de Diversidade e Inovação em Conteúdo da Globo.

Entre os convidados nacionais, destaque para os escritores Conceição Evaristo e Ivanir dos Santos, o humorista Yuri Marçal, a advogada e especialista em Crimes de Gênero, Fayda Belo, e os Mc’s Estudante, Carol e Soffia. Também participam os autores Paulo Lins e Elisio Lopes, os atores Lázaro Ramos, Taís Araujo e Samuel de Assis, as apresentadoras Kenya Sade e Larissa Luz e a jornalista Maju Coutinho.

O ator Ailton Graça e o diretor Silvio Guindane também farão no Festival a pré-estreia de “Mussum, o Filmis”.

“Um dia de encontro e celebração entre os profissionais negros do audiovisual mais com o objetivo de ampliar esse diálogo e trazer aliados. A gente quer contar nossas histórias, resgatando a cultura afro-brasileira porque isso torna o Brasil mais plural, inovador e com perspectivas diferentes para inspirar crianças e jovens de todo país”, disse Ronald Pessanha, especialista de Valor Social da emissora.

Serviço

Data: 3 de outubro

Horário: 9h às 19h30

Local: Cinemateca Brasileira, Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo

Exibição: Com entrada gratuita, mas quem não tiver a chance de acompanhar o evento presencialmente, terá a oportunidade de acompanhar os conteúdos da Sala Principal do Festival ao vivo, por meio da transmissão do Canal Futura, que será exibida via Globoplay.

*Para mais informações sobre os painéis e programação completa do festival, clique aqui.

