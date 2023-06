Festival Literário Arena da Palavra ocupa 20 livrarias de rua em SP, de 7 a 30 de julho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 19:15 Compartilhe

Para o prazer de leitores e apaixonados por cultura, especialmente os admiradores de livrarias de rua, o Festival Literário Arena da Palavra toma conta da cidade de São Paulo durante todo o mês de julho, a partir do dia 6, quinta, feira, às 19 horas , em evento fechado para convidados.

A programação abre para público em geral no dia 7 de julho e segue até dia 30 de julho , com participação, entre outros da poeta Macuxi Sony Ferseck, o autor Ferréz e do escritor e jornalista Xico Sá.

O circuito literário agrupa mais de 80 artistas e autores independentes organizados em 20 livrarias e 6 batalhas de slams durante todo o mês de julho em uma programação de atividades inspiradoras, como lançamentos de livros e debates sobre temas do mercado literário.

Nessa primeira edição, a curadoria desenhou para cada livraria uma proposta de evento com dois convidados . Um deles será um autor-livreiro que irá à livraria e escolherá livros e autores que estão nas prateleiras.

A partir disso o livreiro poderá conduzir um debate sobre as obras e as obras do autor. O segundo convidado irá fazer uma leitura inicial, uma poesia ou atividade para introduzir a mesa. Como uma orelha de livro que nos conduz a participar.

O evento tem idealização do produtor cultural Marcelo Sollero, diretor do Polo Cultural, que assina a curadoria ao lado do escritor pernambucano Marcelino Freire (Balada Literária), da editora Cecilia Arbolave (da Lote 42 e fundadora da Banca Tatuí) e de Claudiney Ferreira (Certas Palavras).

Com homenagens ao escritor, autor, ator, diretor de teatro e jornalista Plínio Marcos, à livreira Cida Saldanha (na atividade há mais de 35 anos, quase três décadas na Livraria da Vila) e à editora Gita K. Guinsburg (co-fundadora da Editora Perspectiva, 87 anos, ), o Festival Literário Arena da Palavra receberá, entre outros convidados, Sony Ferseck Wei (poeta, do povo Macuxi, de Roraima, mestre em Literatura, Artes e Cultura Regional) e PC Marciano (da Editora Gráfica Heliópolis), que receberão o Prêmio Primeiras Impressões.

Com produção do Polo Cultural, o festival pretende aquecer o circuito/cenário das pequenas empresas do universo do livro. A ideia é fortalecer as independentes, principalmente as livrarias de rua, de pequeno porte. Busca-se valorizar a diversidade literária e promover o acesso à cultura, proporcionando aos leitores uma experiência enriquecedora e diferenciada. Para viabilizar esta programação, as livrarias receberão pequeno aporte de recursos proveniente de emenda parlamentar.

Sobre o conceito de autor-livreiro, Marcelo Sollero diz que “foram convidados autores de livros para visitar as livrarias e escolher dentro de seus acervos os livros de que eles gostam. E a partir daí abrir para debater. Esperamos que o festival tenha o poder de ajudar a impulsionar o crescimento do mercado editorial dos independentes, fomentando a cultura e incentivando a formação de leitores”, afirma Sollero.

Cecília Arbolave considera que a primeira edição de um evento literário do porte do Arena da Palavra traz um misto de desafio e otimismo. “Uma das características mais fortes desse festival é acolher diferentes pontos do ecossistema do livro, começando pelas escritoras e escritores, passando por editoras, chegando nas livrarias e, claro, envolvendo o público leitor. Estimular as pessoas a visitar e descobrir livrarias é cada vez mais necessário, especialmente diante da voracidade digital. Ao colocar as livrarias de rua como palco de conversas, de leituras e de encontros, reforça a importância desses espaços para evidenciar a dimensão humana da cidade.”

Arbolave norteia seu trabalho no projeto pela busca da pluralidade, “autoras e autores com uma voz forte na literatura, sempre trabalhando em sintonia com meus parceiros curadores, Marcelino Freire, Claudiney Ferreira e Marcelo Sollero”.

As 20 livrarias

Africanidades Banca Tatuí Brooklin Companhia Ilimitada Livraria Cabeceira Livraria da Tarde Livraria Eiffel Livraria Mandarina Livraria Megafauna Livraria Miúda

Livraria no Reserva Livraria Nossa Cidade Livraria NoveSete Livraria Patuscada Livraria Simples Ponta de Lança Ria Livraria Sebo Pura Poesia Sebo Tucambira TAPERA TAPERÁ

Calendário de Programação

Sexta, 7 de julho – com Sony Ferseck e Luz Ribeiro

Livraria Megafauna– 19h





Av Ipiranga, 200, loja 53, República

Sábado, 8 de julho –

Slam do Bronx– 14h

Livraria NoveSete – 14h. R França Pinto, 97, Vila Mariana. Com Lucia Hiratsuka e Daniel Minchoni

Livraria Simples– 15h. Rua Rocha, 259, Bela Vista. Lubi Prates e Enzo Fugi

Slam Fluxo– 19h

Domingo, 9 de julho –

Livraria no Reserva– 11h. Av Paulista, 900, Bela Vista.

Livraria Mandarina– 16h. Rua Ferreira de Araújo, 373, Pinheiros.

Terça-feira, 11 de julho –

Slam Menos – 19h

Sexta, 14 –

Ria Livraria – 19h. Rua Marinho Falcão, Sumarezinho.

Sábado, 15 de Julho –

Livraria da Tarde– 11h. Rua Cônego Eugênio Leite, 956, Pinheiros. Luiza Romão e Giovanni Baffô

Banca Tatuí– 14h. Rua Barão de Tatuí, 275, Vila Buarque. Maria José Silveira e Lucas Lins

Slam Rasta– 15h

Livraria Africanidades– 15h. Rua Paulo Ravelli, 153, Vila Pita.





Domingo, 16 de julho –

Livraria Nossa Cidade– 14h. Rua Joaquim Távora, 731 A, Vila Mariana. Xico Sá e Aline Macedo

Terça, 18 de julho –

Slam do Grito – 20h

Sexta, 21 de julho –

Livraria Cabeceira– 18h. Rua Tito, 38, Vila Romana. Esmeralda Ribeiro e Jô Freitas

Sábado, 22 de julho –

Companhia Ilimitada– 13h. Av Nova Cachoeirinha,3344, sala 18, Tucuruvi.

Tapera Taperá– 14h. Av. São Luis, 187, 2º, lj 29, República. Auritha Tabajara e Zênite Astra

Livraria Eiffel– 17h. Praça da República, 183, República.

Domingo, 23 de julho –

Ponta de Lança– 15h. R. Aureliano Coutinho, 26, V.Buarque. Cidinha da Silva e Emerson Acalde

Domingo, 29 de julho –

Sebo Pura Poesia– 11h. Rua Costa Aguiar, 1112, Ipiranga. Amara Moira e Celso Suarana

Sebo Tucambira– 14h30. Rua Tucambira, 53, Pinheiros.

Livraria do Brooklin– 15h. Rua Hollywood, 275, Brooklin. Morgana Kretzmann e Tatiana Lazarroto

Livraria Miúda– 15h. Rua Coronel Melo de Oliveira, 766, Pompeia.

FINAL – Slam da Guilhermina– 19h

Segunda, 30 de julho –

Livraria Patuscada– 19h. Rua Luis Murat, 40, Pinheiros. Ferrez e Tawane Silva Theodoro

Batalhas de slams

Dia 8 de julho – Fluxo; dia 8 – Bronx; dia 11 – Menor; dia 15 – Rasta e dia 18 – Grito.

Dia 29 de julho haverá a final no Slam da Guilhermina.

Curadores

Claudiney Ferreira, jornalista, radialista e gestor cultural. Trabalhou em rádio, tv e revistas. Criador do programa de rádio Certas Palavras – Programa de Livros e Ideias, que recebeu cerca de 20 prêmio, entre eles APCA e Jabuti. Durante 21 anos foi gerente do Itaú Cultural, onde coordenou as áreas de literatura, HQ, leitura, culturas indígenas e audiovisual, onde coordenou a criação da ItauCulturalPlay.

Cecília Arbolave, jornalista argentina, formada na Universidad Austral de Buenos Aires e pós-graduada pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário (SP). Mora em São Paulo desde 2008. É sócia na editora Lote 42 e co-fundadora dos espaços de publicações independentes Banca Tatuí e Sala Tatuí. Vencedora do prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro (2018), foi jurada do Prêmio Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos em 2017 e na categoria Capa em 2021, além do edital de publicações da Des.Gráfica no Museu da Imagem e do Som em 2018.

Também foi jurada do Prêmio Design MCB (2022), do Museu da Casa Brasileira, na categoria Trabalhos Escritos. É uma das autoras do livro “Queria Ter Ficado Mais” (Lote 42, 2015) e também do “Curitibocas – diálogos urbanos”(Coração Brasil, 2007). Cecilia organiza eventos como a Feira Miolo(s) (na Biblioteca Mário de Andrade), Printa-Feira (no Sesc 24 de Maio), Tinta Fresca (2016 a 2018 no Espaço Cultural Porto Seguro), Compasso (2019 no IAB-SP), Pátio 42 (2016 na Unibes Cultural), Casa do Papel (2017 durante a Festa Literária Internacional de Paraty – FLIP), entre outros.

Marcelino Freire nasceu em 1967 em Sertânia, Pernambuco. Vive em São Paulo desde 1991. É conhecido por suas obras, constantemente adaptadas para o teatro (a exemplo da peça “Hospital da Gente” pelo grupo Clariô de Teatro; “Nossos Ossos”, pela Companhia da Revista; e “Angu de Sangue”, pelo coletivo Angu de Teatro), e por sua atuação como professor de oficinas de criação literária, além de produtor cultural (é o criador e curador da Balada Literária).

Escreveu, entre outros, “Contos Negreiros” (Editora Record, 2005), com o qual foi vencedor do Prêmio Jabuti, também publicado na Argentina e no México. Em 2013 lançou, pela Editora Record, o romance “Nossos Ossos” (Prêmio Machado de Assis), também publicado em Portugal, Argentina e França. Recentemente pela editora José Olympio foi publicada uma “Seleta” com seus contos preferidos.

Homenagem

Plínio Marcos – Autor e dramaturgo

Cida Saldanha – Livreira

Gita K. Guinsburg – Editora

Prêmio Novas impressões

Sony Ferseck – Editora Wei

PC Marciano (Paulo Cesar Marciano) – Editora Heliópolis

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias