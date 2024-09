Festival leva cultura japonesa a Belém e celebra os 95 anos de imigração nipônica na Amazônia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 13:16 Para compartilhar:

Um mergulho profundo na cultura e culinária do Japão. Essa é a essência do Festival Amazônia Matsuri, que celebra em Belém os 95 anos da imigração japonesa na Amazônia. Promovido pela Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira (Apanb) e organizado pela Tasa Eventos, nos dias 20 a 22 de setembro, o festival leva para o cenário do Parque da Residência uma grande viagem ao Japão, acessível a toda a Região Metropolitana de Belém.

Os espaços do parque serão ocupados pelo melhor da cultura e gastronomia japonesa, com todos os dias de atividades culturais abertos ao público, que poderá participar de oficinas de tradições japonesas, como bonsai e ikebana, e ainda shows musicais, números de dança e um concorrido concurso de cosplay que vai animar o setor de cultura geek do festival.

Durante os três dias do festival, os visitantes terão ainda uma intensa programação que envolve ainda shows com diversas atrações musicais conhecidas por quem aprecia a cultura do Japão, além de apresentações de danças folclóricas, taikô (tambores do Japão) e oficinas de artes tradicionais, como origami e kirigami, entre outras.

Abertura

Embora a programação do Amazônia Matsuri seja aberta ao público desde a sexta-feira, 20, a solenidade oficial de abertura do evento ocorrerá na noite de sábado, 21, a partir das 19 horas, e terá a participação de autoridades do Pará e do Japão, com as presenças já confirmadas do Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, e do Cônsul Principal do Japão em Belém, Tomio Sakamoto.

Ele lembra que o evento fecha a semana do aniversário da imigração japonesa na Amazônia. “Exatamente na data de 16 de setembro, a Imigração Japonesa na Amazônia completou 95 anos desde a chegada da primeira leva de imigrantes, no município de Tomé-Açu. Por este momento tão marcante eu expresso minha sincera congratulação a toda a comunidade nikkei desta região, e me sinto honrado por estar fazendo parte do Amazônia Matsuri, onde serão apresentadas diversas manifestações culturais do Japão”, declarou Sakamoto, sobre o festival.

O Cônsul afirma que o festival é, sobretudo, um momento de celebração do legado japonês. “Todo esse legado que hoje desfrutamos, devemos à coragem e ao esforço de nossos japoneses pioneiros, que contribuíram de forma ímpar para o desenvolvimento sócio-cultural da sociedade local que os recebeu. E reitero que essa amizade entre o Japão e o Brasil continua enriquecendo a cada dia, através do intercâmbio humano, cultural e econômico, tecidos historicamente ao longo desses 95 anos”, afirma o Cônsul.

Retomada

O presidente da Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira (Apanb), que promove o festival com o apoio do Consulado em Belém, Adnaldo Souza Kunimune, avalia o Amazônia Matsuri como uma grande retomada dos festivais dessa magnitude na capital paraense, dos quais ele relembra cada uma das edições.

“O primeiro foi realizado em 2007, por ocasião do ‘Projeto Dekassegui Empreendedor’, em parceria com o Sebrae. Em 2008 tivemos o festival para celebrar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil, e em 2009 para celebrar os 80 anos da imigração japonesa na Amazônia, e em 2010 tivemos o ‘Arigatô Pará’, um festival em agradecimento à acolhida que o estado teve com nossos antepassados, que colocaram os pés na Amazônia tendo como porta de entrada o Pará”, relembra Adnaldo Kunimune.

Ele destaca que essa edição é uma retomada de festivais que será histórica, pois, na realidade, marca os 95 anos da imigração japonesa na Amazônia, mas é uma preparação para os 100 anos. “Começar essa preparação agora demonstra bem a nossa essência, somos um povo que gostamos de fazer tudo com muito planejamento, e sem dúvida será uma grande celebração, na qual pretendemos ter conosco inclusive a participação da nossa Casa Imperial do Japão”, adiantou o presidente da Apanb.

O melhor da gastronomia japonesa

Os sabores do Japão na Amazônia são um capítulo à parte, e uma das maiores atrações do Amazônia Matsuri. “A praça de alimentação do evento oferecerá uma autêntica experiência gastronômica japonesa, com as . delícias conhecidas, como sushi, sashimi, yakissoba, tempurá e outros pratos típicos, mas também com muitos pratos que são mais tradicionais do Japão e proporcionarão uma verdadeira viagem gastronômica que, temos certeza, o público de Belém vai gostar muito “garante o CEO da Tasa Eventos, Takao Sato.

Ele destaca ainda que os “matsuris”, palavra que significa festival, vêm ganhando força no Brasil, que tem a maior população japonesa fora do Japão, com dois milhões de japoneses e descendentes no país, sendo 90% nos estados de São Paulo e Paraná. “É uma força muito grande, e a Amazônia tem algo ainda mais especial, já que nós estamos em preparação para os 100 anos da imigração japonesa na região, e o Pará de fato foi essa porta de entrada”, afirma Takao Sato.

Atrações

Os principais nomes e artistas da comunidade nikkei marcarão presença no festival, proporcionando ao público uma experiência única. Uma das maiores e mais conhecidas atrações sem dúvida é a cantora Karen Ito, que tem uma carreira consolidada e fãs entre a comunidade japonesa no Brasil inteiro.

Mas o palco do Amazônia Matsuri também terá outros nomes de peso como Joe Hirata, Serginho Tanigawa e apresentação de taikô, que são os tambores tradicionais japoneses, com o grupo Wadan Taiko Ensemble, que por onde passa encanta o público.

Em Belém o grupo de tambores terá também uma apresentação muito especial com a dançarina Fumiko Higashi, número que promete ser outro grande momento das apresentações artísticas do festival, que terá ainda um espaço dedicado aos apaixonados pela cultura geek, com concurso cosplay e exposições de animes e outros produtos da cultura japonesa.

Experiência sensorial e tecnológica

O festival Amazônia Matsuri também não deixará de fora a tecnologia, e o público terá acesso a uma experiência de realidade virtual, a “Sky Bridge Experience”, realizada pela Fundação Japão, com equipamento que levará o participante a uma viagem sensorial mostrando a relação histórica entre as culturas do Brasil e do Japão.

Além disso, quem já se imaginou ou tem vontade de vestir um traje japonês, vai ter essa oportunidade no festival, que vai disponibilizar quimonos, que são as peças das tradicionais vestimentas japonesas, para que o visitante coloque o traje a faça a sua foto em um painel “instagramável”.

No mais, a programação é um momento de lazer para toda a família e todos os públicos, e promete aos visitantes uma grande viagem ao Japão sem sair de Belém.

SERVIÇO

Amazônia Matsuri 2024

Data: 20, 21 e 22 de setembro

Horário: sexta das 17h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 10h às 20h

Local: Parque da Residência

Endereço: Av. Gov Magalhães Barata, 830 – São Brás, Belém – PA

Entrada franca

Confira toda a programação no site e redes sociais: www.amazoniamatsuri.com.br