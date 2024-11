Festival italiano no Rio celebra 150 anos da imigração ao Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 12:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 21 NOV (ANSA) – A 4ª edição do Esperienza Degust’Italia, um dos maiores festivais culturais e gastronômicos de Niterói, celebrará os 150 anos da imigração italiana no Brasil com uma programação especial no Reserva Cultural, entre os dias 23 e 24 de novembro.

Com entrada gratuita, o evento que exalta a cultura, gastronomia, danças típicas e promove workshops com elementos da Itália contará com shows de Jorge Vercillo, Dalto, Mafalda Minozzi e Luciano Bruno.

Entre as apresentações também estão Afro Jazz, Orquestra Voadora, Tony Canto, Iberê Cello Esemble, Blues Beatles, Camila Marotti, DJ Roale e o quarteto italiano de Fabrizio Filesi.

Neste ano, o evento faz uma homenagem à carreira do maestro Ennio Morricone, preparada pela Iberê Cello Esemble, da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O idealizador, o empresário Pietro Petraglia, que faz a direção artística e a curadoria do festival, defende que esta é uma excelente oportunidade de resgate às origens.

“Esta é uma edição para celebrar a imigração. São 150 anos de presença no Brasil. Desde a primeira edição, o festival se mostra como um elo entre a Itália e a cidade de Niterói. São dezenas de apresentações artísticas, gastronomia italiana de qualidade e workshops. A cidade se supera na excelência de projetos culturais e esta é mais uma grande ocasião de acesso democrático a uma atração completa e diversa”, concluiu.

O Esperienza Degust’ Italia é um evento em parceria com a Prefeitura de Niterói e apoio da Secretaria das Culturas de Niterói e da Fundação de Artes de Niterói.

Nas edições anteriores, a iniciativa, que também oferece espaço a apresentações de projetos sociais como o Projeto Aprendiz e contribui para o Niterói Solidário, que ajuda pessoas através da educação musical e distribuição de alimentos, recebeu cerca de 50 mil pessoas de diversos estados e municípios.

Serviço: Esperienza Degust’Italia Dias 23 e 24 de novembro de 2024 Horário: 12h às 0h Local: Reserva Cultural Niterói – Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos Entrada Gratuita – preferencialmente com 1kg de alimento não perecível para a campanha Niterói Solidária Classificação Livre (ANSA).