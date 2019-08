Festival Internacional de Harpas encerra apresentações no Brasil

O 14º Festival Internacional de Harpas será encerrado hoje (18), às 13h, no Memorial Getulio Vargas, localizado na Praça Luiz de Camões, sem número, bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro, com a apresentação do Duo Portinari, formado pela harpista argentina Soledad Yaya e o violinista canadense Peter Pas.

No mesmo local, às 16h, se apresentará a Camerata do Uerê, orquestra de cordas formada por crianças e jovens do Complexo da Maré, com participação especial do harpista da Alemanha, Friederike Muller.

De acordo com avaliação dos próprios harpistas estrangeiros que participam do evento, oriundos de mais de 20 países, o Festival Internacional de Harpas se tornou o maior festival do gênero do mundo. Ele faz parte da série Música no Museu, criada pelo produtor Sergio da Costa e Silva. As apresentações terão continuidade em outubro, em cidades do Caribe e Guiana, além de Nova Orleans, nos Estados Unidos.