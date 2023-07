Festival Interlagos Carros está de volta com experiências, exposição e ativações

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/07/2023 - 15:10 Compartilhe

Quatro dias de muita emoção e de experiências ao volante na lendária pista do Autódromo José Carlos Pace Interlagos . Esta é a proposta do Festival Interlagos Carros , em sua 2ª edição, que acontece entre os dias 20 e 23 de julho, com a participação já confirmada das fabricantes Audi, Chevrolet, Citroën, Ford, Peugeot, RAM, Toyota e Volvo – além de renomadas marcas da cadeia automotiva como BFGoodrich, Michelin, Motul, Petrobras, Pirelli, Polaris e Shell.

“Na 1ª edição, em 2022, tivemos algumas montadoras e concessionárias. Nosso objetivo foi mostrar ao setor automotivo brasileiro que era possível realizar um evento dinâmico. E conseguimos. Por essa razão, para a 2ª edição, decidimos estruturar o evento somente com as fabricantes e, em paralelo, com as empresas que compõem a cadeia automotiva”, explica Eduardo Bernasconi, um dos organizadores do Festival Interlagos Carros, ao lado de Márcio Saldanha, que – este ano – está realizando a 5ª edição do Festival Interlagos Motos, que acontece de 22 a 25 de junho.

Lançamentos – Em primeira mão, a Toyota vai apresentar o Corolla Gazoo Racing, hatchback esportivo que está desembarcando oficialmente no Brasil. Além disso, outros modelos Gazoo Racing estarão expostos no evento.

A Audi também escolheu o Festival Interlagos Carros para lançar mais um modelo 100% elétrico, além de oferecer experiências ao volante de seus modelos esportivos e elétricos a clientes e prospects.

A RAM, uma das marcas do conglomerado Stellantis, vai disponibilizar aos visitantes seu principal lançamento em 2023 para sessões de test-drive na pista principal e no circuito off-road de Interlagos.

O destaque da Ford será a nova Ranger, a ser lançada no mercado brasileiro ainda neste mês e que chegará na rede de concessionárias no segundo semestre. Assim, quem quiser conhecer a nova picape fabricada na Argentina terá a oportunidade de dirigi-la durante o Festival Interlagos Carros, evento que ainda receberá outros modelos da marca, como o Mustang e F-150.

A Chevrolet, por sua vez, leva ao evento os modelos Camaro, Bolt EUV e a recém lançada Montana, além de uma novidade que será divulgada em breve. Já Peugeot e Citroën levarão seu line-up de modelos para que os visitantes possam acelerar em um dos circuitos mais importantes da F1.

A Volvo levará ao evento seus modelos elétricos e híbridos, além de apresentar suas novidades no âmbito da sustentabilidade.

Mais atrações – A Polaris, fabricante de UTVs, mais uma vez oferecerá experiências incríveis aos participantes do evento com seu modelo de quatro lugares e fará apresentações especiais a bordo do novo modelo RZR PRO-XP com pilotos oficiais da marca.

O setor de pneus será representado pela Pirelli, que promete ativações para o público e novidades na linha de produtos, além de promover entretenimento na Arena e-Sports com simuladores oficiais da Fórmula 1. A Delinte lança pneus on e off-road, além de realizar apresentação desses produtos na prática, com voltas rápidas para que os visitantes possam experimentar também o novo semi-slick da marca. BFGoodrich e Michelin também confirmaram presença com sua linha de pneus on e off-road.

A Motul, presente na 1ª edição, vai apresentar novidades na área de lubrificantes para motores, óleo de suspensão, líquido de arrefecimento, entre outros produtos. Baterias Pioneiro, fabricante de baterias para veículos leves e pesados estará presente com toda a linha de produtos, além de promover ativações para o público e contar com o time de embaixadores da marca, com integrantes como os pilotos João Barion, do Ultimate Drift e Gerson Campos, do Acelerados.

Os organizadores do Festival Interlagos Carros informam ainda que, além de expositora, a Lubrax será a fornecedora oficial de combustíveis e a Shell, a empresa “recharger” oficial do evento.

No paddock – Os organizadores do Festival Interlagos Carros, para as edições futuras, decidiram alocar os boxes e as salas de apoio do Autódromo de Interlagos exclusivamente para as montadoras e importadoras de veículos automotores. Ainda nesta 2ª edição, duas empresas – de pneus e de lubrificantes – vão ocupar os boxes. Assim, as demais empresas da cadeia automotiva vão expor ou desenvolver ativações no paddock.

Uma das principais atrações nessa nova área é a Alltak, principal fabricante nacional de películas, que vai organizar mais uma edição do CAMBEA – Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo, evento que cruzou fronteiras ao ser organizado na Argentina pela primeira vez em 2023, cresceu e terá brasileiros e estrangeiros no Autódromo de Interlagos.

A AveryDennison, marca que inventou o adesivo, levará seus produtos e fará demonstrações práticas durante o evento; a NEW X, importadora da película de proteção automotiva, levará até um McLaren para voltas rápidas no circuito paulistano; Faaftech, empresa nacional de acessórios, terá lançamentos e demonstrará seus produtos no evento.

AutoCompara, marca que pertence ao Santander, por sua vez, fará ativações para os visitantes, divulgando seus serviços ligados aos seguros automotivos.

