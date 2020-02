Festival gospel será o primeiro evento no gramado sintético da arena palmeirense

Antes mesmo do Palmeiras realizar o primeiro treino ou disputar a partida inaugural do gramado sintético do Allianz Parque, um outro evento será realizado no local. O festival religioso The Send será no próximo sábado, com a previsão de lotação máxima. Segundo o site oficial do evento, não há mais ingressos disponíveis e toda arena será utilizada pelo público presente. O primeiro jogo do time no estádio deve ser em 16 de fevereiro.

O evento ocorre pela primeira vez no Brasil e será realizado de forma simultânea no Allianz Parque, Morumbi e no Mané Garrincha, em Brasília. De acordo com o site oficial e as redes sociais do The Send, vários teólogos, pastores, pregadores e entidades religiosas brasileiras e estrangeiras vão ministrar palestras e cantar músicas.

Entre os nomes mais conhecidos para o evento em São Paulo estão confirmados o pastor Silas Malafaia, o bispo Robson Rodovalho e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves. Alguns deles devem se revezar entre participações no Morumbi e no Allianz Parque. A agenda de atrações começa pela manhã e vai até a noite.

O The Send foi criado nos Estados Unidos, sendo realizado de forma colaborativa por uma união de variadas organizações cristãs. O primeiro evento foi em 2019, em Orlando, com a presença de 60 mil pessoas. Um dos símbolos da participação do público é o ato coletivo de retirar e levantar os sapatos.

A troca do gramado sintético do estádio vai terminar nesta quarta-feira. Depois disso, o local passa a ser preparado para a montagem do palco e para a estrutura das apresentações do festival religioso. Para a próxima semana, o Palmeiras vai realizar o primeiro treino no novo piso na quarta-feira, para se ambientar para a estreia no campo, marcada para o dia 16, contra o Mirassol.

A desmontagem da estrutura do The Send e a preparação do gramado para os treinos e jogos de futebol serão o primeiro teste da tecnologia. O Allianz Parque e o Palmeiras entraram em acordo sobre a colocação do campo sintético justamente para que o estádio possa conciliar melhor a agenda de shows com o cronograma de jogos, sem que o gramado possa ser prejudicado.