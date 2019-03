Festival do 50º aniversário do Woodstock terá Jaz-Z e Chance

Jaz-Z e Chance the Rapper serão algumas das atrações de um ecléctico festival para comemorar o 50º aniversário do Woodstock, anunciaram nesta terça-feira seus organizadores.

Alguns dos músicos que atuaram no festival original, em 1969, também fazem parte do programa do novo Woodstock, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de agosto, como Santana, John Fogerty, Country Joe McDonald e Canned Heat.

O festival deste ano terá vários gêneros, com Michael Lant, um dos criadores do encontro de 1969, prometendo uma “lista eclética” e um evento “multigeracional”.

O programa terá do hip hop ao country, com mais de 80 artistas, entre eles o rapper Common, a banda de rock The Black Keys, a cantora pop Janelle Monae e a estrela do folk-rock Brandi Carlile.

O festival será realizado em Watkins Glen, Nova York, em um local a 185 km do Woodstock original.

“Nos vemos em agosto! Vou atuar na sexta, e assim terei todo o final de semana de festa”, tuitou a estrela pop Miley Cyrus.

Fogerty, de 73 anos e líder da lendária banda de rock Creedence Clearwater Revival, também manifestou sua alegria no Twitter: “Juntem-se a mim nesta viagem de 50 anos ao Woodstock”.

“Estive lá há 50 anos em 1969 e agora estou de volta para três dias de paz, amor e música”.