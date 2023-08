Festival de Veneza terá conversas com grandes nomes do cinema

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 12:50 Compartilhe

VENEZA, 22 AGO (ANSA) – Personalidades do mundo do cinema estarão no centro de uma série de masterclasses (aulas magnas) e rodas de conversa programadas para a 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro.

Os eventos serão realizados na sala de conferências do histórico Palazzo del Casinò, na ilha do Lido, onde acontece o Festival.

Entre os destaques está a masterclass da cineasta italiana Liliana Cavani, vencedora de um Leão de Ouro por sua carreira, em 31 de agosto.

O cineasta dinamarquês Nicolas Winding Refn também conduzirá uma conversa, em 1º de setembro, sobre o roteirista italiano Ruggero Deodato.

Na mesma data, está previsto um encontro entre o diretor Damien Chazelle, presidente do júri, e o compositor Justin Hurwitz.

Há ainda um encontro com Wes Anderson, que ocorrerá em 2 de setembro.

As demais rodas de conversa ocorrerão no dia 3 de setembro, com os diretores Edward Berger e Philippe Falardeau. (ANSA).

