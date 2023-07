Festival de Veneza divulga seleção oficial da 80ª edição

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 9:50 Compartilhe

VENEZA, 25 JUL (ANSA) – O Festival Internacional de Cinema de Veneza divulgou nesta terça-feira (25) a lista dos 23 filmes que vão competir pelo Leão de Ouro na 80ª edição do evento.

A principal mostra competitiva conta com seis filmes italianos, incluindo o longa de abertura, “Comandante”, de Edoardo De Angelis, que substituiu o filme originalmente escolhido, “Challengers”, de Luca Guadagnino e estrelado por Zendaya, excluído do evento a pedido a produção devido à greve de atores e roteiristas de Hollywood.

“Enea”, de Pietro Castellito; “Finalmente l’Alba”, de Saverio Costanzo; “Lubo”, de Giorgio Diritti; “Io Capitano”, de Matteo Garrone; e “Adagio”, de Stefano Sollima completam a lista de italianos.

Entre os filmes mais cotados para levar o Leão de Ouro estão “Maestro”, de Bradley Cooper; “Origin”, de Ava DuVernay; “The Killer”, de David Fincher, “Priscilla”, de Sofia Coppola, e “DogMan”, de Luc Besson.

O Brasil tem um representante na mostra Horizontes, concurso secundário do festival e dedicado a filmes que representam novas tendências estéticas e expressivas do cinema mundial.

O longa “Sem Coração”, assinado por Nara Normande e Tião, conta a história de um adolescente urbano que vai passar férias em uma vila de pescadores e conhece e se apaixona por uma garota apelidada de Sem Coração.

Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho (Bacurau) participaram da produção do filme pernambucano, cujo elenco conta com atores experientes como Eduarda Samara (Bacurau), Maeve Jinkings (Aquarius), Kaique Brito (Depois Que Tudo Mudou) e Erom Cordeiro (Paraísos Artificiais).

A Mostra de Veneza acontecerá entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, no Palácio do Cinema, na ilha do Lido.

Confira a lista completa de concorrentes ao Leão de Ouro no 80º Festival de Veneza: – Comandante, de Edoardo De Angelis – The Promised Land, de Nikolaj Arcel – Dogman, de Luc Besson – La Bête, de Bertrand Bonello – Hors-Saison, de Stéphane Brizé – Enea, de Pietro Castellitto – Maestro, de Bradley Cooper – Priscilla, de Sofia Coppola – Finalmente l’Alba, de Saverio Costanzo – Lubo, de Giorgio Diritti – Origin, de Ava Duvernay – The Killer, de David Fincher – Memory, de Michelle Franco – Io Capitano, de Matteo Garrone – Evil Does Not Exist, de Ry?suke Hamaguchi – The Green Border, de Agniezska Holland – Die Theorie Von Allem, de Timm Kröger – Poor Things, de Yorgos Lanthimos – El Conde, de Pablo Larraín – Ferrari, de Michael Mann – Adagio, de Stefano Sollima – Woman Of, de Ma?gorzata Szumowska e Micha? Englert – Holly, de Fien Troch (ANSA).

