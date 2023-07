Festival de Veneza divulga pôster oficial da 80ª edição

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 10:50 Compartilhe

VENEZA, 24 JUL (ANSA) – O Festival Internacional de Cinema de Veneza divulgou neste domingo (23) o pôster oficial da 80ª edição da mostra, assinado pelo ilustrador e cineasta italiano Lorenzo Mattotti.

“Brinquei com as imagens para representar mundos novos a explorar através do cinema. Temos certeza de que há um grande futuro justamente para o cinema que olha longe e se aventura por novos caminhos”, disse ele sobre seu sexto pôster oficial do evento.

Mattotti também assina, pela quinta vez, a música tema do Festival de Veneza.

“A Mostra comemora sua 80ª edição, e quisemos lembrar a data no número que aparece na placa de um automóvel de fantasia.

Naturalmente, há tantos filmes que são evocados olhando essa imagem, como ‘Il Sorpasso’, ‘Sem Destino’ e ‘Thelma e Louise’.

Cada um pode pensar em seu filme ‘on the road'”, complementou.

O evento acontecerá entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, no Palácio do Cinema, na ilha do Lido, em Veneza.

O festival também anunciou que alterou o filme escolhido para a abertura deste ano. O longa “Challengers”, do diretor italiano Luca Guadagnino, foi substituído por “Comandante”, do também italiano Edoardo De Angelis.

O filme de abertura original, estrelado por Zendaya, foi removido após um pedido da produção, atribuído às consequências da greve de roteiristas e atores de Hollywood, que paralisou os trabalhos da indústria cinematográfica americana.

Baseado em fatos reais, o longa “Comandante”, estrelado por Pierfrancesco Favino, mostra a história do resgate de 26 belgas que naufragaram durante a Segunda Guerra Mundial, por um capitão de submarino. (ANSA).

