Festival de Veneza: 3º dia terá Itália, Irlanda e Dinamarca

VENEZA, 1 SET (ANSA) – O terceiro dia do Festival de Veneza, nesta sexta-feira (1º), será marcado pela estreia do esperado italiano “Finalmente L’Alba”, de Saverio Costanzo, que define sua obra como sobre “a redenção dos simples, dos ingênuos, de quem ainda é capaz de olhar o mundo com espanto”.

O filme, que mostra a viagem noturna da jovem Mimosa na Cinecittà dos anos 50, é uma das apostas para o Leão de Ouro, grande prêmio do festival.

Outro dos mais esperados da Bienal estreia nesta quinta: “Poor Things”, do cineasta grego Yorgos Lanthimos, com elenco de estrelas incluindo Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe (que também está no filme de Costanzo).

O longa de ficção científica surrealista mostra a transformação fantástica de Bella Baxter, jovem mulher ressuscitada pelo cientista Godwin Baxter.

A sexta também terá a aventura épica ambientada nas terras dinamarquesas do século 18 “Bastarden”, de Nikolaj Arcel, com Mads Mikkelsen.

Outro destaque do dia é a homenagem a Wes Anderson com o prêmio Cartier Glory to the Filmmaker.

A honraria homenageia personalidades que tenham marcado o cinema contemporâneo de maneira original e será entregue antes da projeção fora de concurso de seu novo média-metragem, “The Wonderful Story of Henry Sugar”, com Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade. (ANSA).

