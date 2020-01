Festival de Sanremo terá Monica Bellucci e namorada de CR7

ROMA, 14 JAN (ANSA) – A atriz Monica Bellucci será uma das convidadas da próxima edição do Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália e que acontece de 4 a 8 de fevereiro.

Segundo o diretor artístico do evento, Amadeus, a estrela do cinema estará na segunda noite do festival. Ele também confirmou as presenças da modelo Georgina Rodríguez, namorada do craque Cristiano Ronaldo, e da jornalista ítalo-palestina Rula Jebreal.

No fim do ano passado, a hipótese de que Jebreal – conhecida por seu ativismo contra o racismo e em defesa dos migrantes e da igualdade de gênero – apresentasse uma das noites de Sanremo com Amadeus provocara críticas da extrema direita italiana.

“Queria uma jornalista internacional que falasse sobre mulheres.

Como vocês sabem, me ocupo de espetáculo, não de política.

Quando se denuncia a violência, não existe cor de pele, classe social ou filiação política. A mulher deve ser respeitada em todos os lugares”, disse o diretor artístico.

A lista de convidados da 70ª edição de Sanremo ainda inclui a cantora britânica Dua Lipa. (ANSA)