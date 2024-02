Festival de Sanremo tem noite de duetos antes de grande final

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/02/2024 - 18:50 Para compartilhar:

SANREMO, 9 FEV (ANSA) – A quarta noite de competição do tradicional Festival de Sanremo, última antes da finalíssima, contou com duetos entre os 30 artistas competidores e outros grandes nomes da música italiana e internacional.

Entre as presenças ilustres, o apresentador e diretor artístico Amadeus saudou o príncipe Albert de Mônaco e contou com a co-apresentação da “showgirl” Lorella Cuccarini.

Também subiram ao palco representantes das forças de segurança com cães farejadores, para uma homenagem aos animais que protegem o próprio Teatro Ariston durante a realização do evento, como Leo e Chanel.

O primeiro competidor, Sangiovanni, cantou “Farfalle” e “Mariposas” com Aitana; e Annalisa, uma das favoritas do público, cantou “Sweet Dreams” com La Rappresentante di lista e o coro Artemia.

Entre os clássicos italianos, Rose Villain fez um medley com Gianna Nannini; Gazelle e Fulminacci cantaram “Notte prima degli esami”, The Kolors fizeram um medley com Umberto Tozzi; Alfa e Roberto Vecchioni performaram “Sogna, ragazzo, sogna”, e Bnkr44 cantaram o clássico “Ma quale idea”, com Pino D’Angiò (que conta com uma versão brasileira de Sérgio Mallandro, “Mas Que Ideia”).

Irama e Riccardo Cocciante cantaram “Quando finisce um amore”, Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani “Che sia benedetta” e “Occidentali’s Karma”, e Santi Francesi e Skin cantaram “Hallelujah”.

Ricchi e Poveri e Paola e Chiara escolheram “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”; Ghali um medley com Ratchopper; Clara “Il cerchio della vita” com Ivana Spagna; Loredana Bertè “Ragazzo mio” com Venerus; e Geolier um medley com Guè, Luchè e Gigi D’Alessio.

Angelina Mango foi escolhida para “La rondine” com um quarteto de arcos da Orquestra de Roma; Alessandra Amoroso para um medley com Boomdabash, Dargen D’Amico para uma homenagem a Ennio Morricone com BabelNova Orchestra; Mahmood com “Come è profondo il mare” com Tenores di Bitti A programação também previu Mr Rain com “Mary” de Gemelli Diversi; Negramaro e Malika Ayane com “La canzone del sole; Emma e Bresh em um medley de Tiziano Ferro; Il Volo e Stef Burns com “Who wants to live forever”; Diodato e Jack Savoretti com “Amore que vieni, amore che vai”; e La Sad com “Lamette”, com Donatella Rettore.

Para fechar a noite, Il Ter e Fabrizio Moro com um Medley; BigMama com “Lady Marmalade” com a ítalo-brasileira Gaia, La Niña e Sissi; Maninni e Ermal Meta com “Non mi avete fato niente”; Fred de Palma e Eiffel 65 em um medley, e Renga e Nek em outro. (ANSA).

