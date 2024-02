Festival de Sanremo tem noite de abertura marcada por homenagens

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/02/2024 - 19:50 Para compartilhar:

SANREMO, 6 FEV (ANSA) – O icônico Festival de Sanremo de 2024 começou nesta terça-feira (6), em uma primeira noite apresentada pelo diretor artístico Amadeus e pelo vencedor da edição de 2023, o cantor Marco Mengoni.

Uma execução do hino da fanfarra do 4º regimento dos carabineiros montados abriu oficialmente a 74ª edição, com a presença da mascote dos agentes, a cachorrinha Briciola (migalha, em italiano).

Com previsão de cerca de incríveis seis horas de programação, com transmissão da emissora pública Rai2, neste ano o primeiro dia de evento foi pensado para a exibição de todos os 30 artistas em competição, entre cantores e bandas, o que ocorre pela primeira vez.

Esta é a edição com o maior número de participantes da história do festival.

A estreia também marca o “início do fim” do reinado de Amadeus no concurso musical. Após sua quinta edição à frente de Sanremo, ele anunciou que deixará a posição, igualando o número de edições de Mike Bongiorno (de 1963 a 1967) e Pippo Baudo (de 1992 a 1996), e quebrando o recorde de noites consecutivas (25).

Com isso, diversas homenagens foram pensadas para a abertura no Teatro Ariston, marcada também pelas participações especiais de convidados como o ex-jogador Zlatan Ibrahimovic e a esquiadora Federica Brignone.

Os competidores do concurso principal de 2024 são Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D’amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga e Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo; Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama, Rose Villain; Mahmood; Loredana Bertè; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; e Ricchi e Poveri.

Entre eles há 15 estreantes.

O Festival de Sanremo será realizado por cinco noites consecutivas, com a grande final no próximo sábado (10).

Como de costume, o grande vencedor representará a Itália no Eurovision, festival musical europeu que neste ano ocorrerá na Suécia, entre 7 e 11 de maio. (ANSA).

