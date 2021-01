Festival de Sanremo quer convidar ABBA para edição de 2021

ROMA, 11 JAN (ANSA) – O diretor artístico e apresentador do Festival de Sanremo, Amadeus, pretende convidar o lendário grupo sueco ABBA para participar da edição de 2021 do evento.

A ideia de Amadeus foi discutida durante o programa “Sanremo di Sabato”, na “Radio2”, que é conduzido pela jornalista italiana Monica Marangoni.

O festival está marcado para os dias 2 a 6 de março de 2021, um mês mais tarde do que as datas tradicionais, e terá 26 participantes, dois a mais que na edição passada, incluindo cantores de sucesso no streaming.

Na edição de 2020, o festival teve a participação do trio “Ricchi e Poveri”, que é considerado a versão italiana do ABBA.

Formado por dois casais, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, o grupo vendeu cerca de 400 milhões de discos no mundo, com canções como “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Mamma Mia” e “Super Trouper”. (ANSA).

